Professeur Khaled Letaief élu à la US National Academy of Engeneering

Le Tunisien, Khaled Letaief a été élu, mercredi 17 février 2021, à la US National Academy of Engeneering, une des plus hautes distinctions professionnelles pour un ingénieur et ce en hommage à leur contribution exceptionnelle dans la recherche ou l’éducation dans le domaine de l’ingénierie.

La nouvelle a été annoncée par la Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) où il occupe le poste de professeur.

A l’occasion, Pr. Letaief a déclaré : « En tant que membre du corps professoral de la HKUST, je suis profondément honoré de recevoir cette distinction et de rejoindre un groupe de leaders exceptionnels du monde universitaire et de l'industrie ».

En 2020, Pr. Letaief a été, également, classé dans le top 30 des chercheurs les plus influents dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’internet des objets.

Khaled Letaief est professeur d'ingénierie à l'Université des sciences et technologies de Hong Kong (HKUST). Il est un leader reconnu sur le plan international dans les domaines de la communication et des réseaux sans fil et s'intéresse à la recherche sur l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, les systèmes d'analyse des méga données, Internet tactile et les systèmes 5G. Dans ces domaines, il a plus de 600 articles parus dans les revues spécialisées et a donné de nombreuses conférences dans le monde entier. Il détient également 15 brevets, dont 11 inventions américaines, et a été consultant pour différentes entreprises dont Huawei, ASTRI, ZTE, Nortel, PricewaterhouseCoopers et Motorola.

En tant que savant estimé, Dr Letaief est reconnu par Thomson Reuters comme un chercheur ISI hautement cité, ce qui le place parmi les les plus éminents chercheurs individuels et les plus cités. Il a reçu de nombreux prix prestigieux, dont le prix IEEE Marconi en communications sans fil, l’award du meilleur article pour un jeune auteur à l’IEEE Signal Processing Society et un award de la IEEE Harold Sobol.

