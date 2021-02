Nissaf Ben Alaya : La situation est encore critique !

La directrice de l'Observatoire des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya a souligné, dans une déclaration accordée ce soir, du mercredi 17 février 2021, à la chaîne nationale La Wataniya 1, que la situation épidémiologique est encore « critique ».

Mme Ben Alaya a expliqué que le nombre de cas positifs par rapport aux tests réalisés reste important malgré une forte baisse enregistrée depuis octobre dernier.

A lire également OMS Tunisie : les chiffres des cas rapportés sont en dessous de la réalité

« Au mois d’octobre près de 40% des tests réalisés étaient positifs, au mois de janvier on était à 25-30% et aujourd’hui entre 20 et 25%. On ne pourra dire que la situation s’est améliorée que si ce taux atteint moins de 5% » a-t-elle ajouté, précisant que la situation reste encore critique vu que le taux de propagation demeure important.

A lire également Retard de la campagne de vaccination : Faouzi Mehdi explique les raisons

Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

M.B.Z