Lancement du Landtrek, le nouveau pick-up de Peugeot qui sera assemblé en Tunisie

Le coup d’envoi du lancement du nouveau Peugeot Landtrek dans la région Moyen Orient Afrique vient d’être donné. Le véhicule sera assemblé notamment en Tunisie à partir du mois d’avril 2021, avec Stafim, le partenaire local. Les véhicules assemblés seront destinés prioritairement au marché local. L’exportation des Landtrek à partir de la Tunisie dans les pays bénéficiant des accords d’Agadir est à l’étude.

Le pick-up sera disponible dans plus de 180 points de ventes Peugeot à travers la région, le plus grand soin étant apporté à la formation des commerciaux et des techniciens. Quant aux pièces de rechange, elles seront disponibles à un prix compétitif avec un taux de service qui vise plus de 90% grâce aux réseaux de partenaires de la marque.

Le nouveau pick-up est disponible en trois silhouettes : double et simple cabines ainsi qu’en châssis cabine propice à de nombreuses transformations. Il possède la benne la plus logeable de sa catégorie et une modularité unique sur le segment. Il offre des prestations de franchissement irréprochables, et répond à la fois à des besoins professionnels et familiaux, avec une charge utile qui peut dépasser une tonne, et une capacité de remorquage jusqu’à 3,5 tonnes.

Lors de sa conception, une attention toute particulière a été portée à la fiabilité, la robustesse et la facilité de réparation, qui sont parmi les premières attentes des clients de véhicules utilitaires.

Le Landtrek marque la renaissance du Pick-up Peugeot et bénéficie de tous les attributs forts de la marque. Il vient compléter une offre de véhicules utilitaires de la marque Peugeot réputée pour sa robustesse et son adaptation aux usages des clients sur le continent africain et ce depuis bientôt un siècle.

Ce nouveau pick-up permet, ainsi, à Peugeot de revenir en force sur le marché africain où la marque possède un héritage très fort nourri par ses nombreuses victoires en compétition, et il porte l’ADN de modèles légendaires comme la camionnette 404 bâchée et le pick-up 504.

L’internationalisation de la marque s’intensifie avec le Landtrek, qui investit segment des One ton Pick-up avec l’ambition de devenir une nouvelle référence sur un marché, qui représente environ 300.000 unités de ventes annuelles dans la région Moyen Orient Afrique.

Le nouveau Peugeot Landtrek intègre tous les incontournables du segment et permet de couvrir toutes les attentes et la diversité des marchés du continent Africain, grâce à la largeur de sa gamme : il est disponible en trois silhouettes (Simple Cabine, Double Cabine et châssis Cabine), en Essence et Diesel, en boîte de vitesses manuelle ou automatique, et possède de réelles capacités de franchissement avec des transmissions à deux ou quatre roues motrices.

Il offre jusqu’à trois tonnes de capacité de remorquage et une charge utile qui dépasse 1t et peut même atteindre 1,2t sur certaines versions. En outre, le nouveau Peugeot Landtrek possède la benne la plus logeable du segment !

En termes de confort, il bénéficie d’une technologie embarquée de pointe, d’une modularité poussée et d’un plaisir de conduite digne d’un SUV.

La conception a été assurée par la marque Peugeot en lien très étroit avec de nombreux fournisseurs référents internationaux (Europe, Japon, USA…).

Elle a permis de concevoir un pick-up au niveau des meilleurs standards du marché : plus de 2 millions de kilomètres de mise à l’épreuve ont été parcourus, sur tous les terrains et dans toutes les conditions, notamment sur les routes africaines : les équipes du Morocco Technical Center ont ainsi grandement contribué au programme d’essais et de mise au point, permettant de confirmer la robustesse et l’adaptation du nouveau Peugeot Landtrek aux usages et besoins des clients de la région Moyen Orient et Afrique.

Primordial sur le segment des Pick-up, une offre complète d’accessoires sur mesure pour le nouveau Peugeot Landtrek sera disponible dans le réseau Peugeot : Marchepieds, protection de benne thermoformée, hard top vitré, arceau de sécurité chromé, alarme, tapis de protection… Au total plus de 40 accessoires dédiés seront disponibles !

Le design extérieur est remarquable avec une personnalité affirmée. Parfaitement intégré dans la gamme actuelle de la marque, il en reprend tous les codes : calandre verticale accueillant le Lion en son centre et signatures lumineuses verticales à LED (selon versions).

L’intérieur offre un écran 10’’ HD en haut de planche de bord s’inspirant de celui du flagship de la marque, la Peugeot 508.

L’habitacle a fait l’objet d’une grande attention, reprenant de nombreux équipements présents sur les autres modèles de la marque Peugeot, telles les « toggles switches » permettant d’accéder à l’ensemble des fonctions.

Robuste et utilitaire avant tout, Peugeot Landtrek n’oublie pas pour autant le confort et la fonctionnalité offertes à ses passagers.

En version double cabine, la modularité de la banquette arrière est unique sur le segment One ton Pick-up, avec la possibilité de rabattre le dossier en 60/40 ou 100%. Une fois rabattus, les dossiers peuvent supporter une charge de100 kg. Par ailleurs, deux fixations Isofix assurent la sécurité et l’arrimage de sièges enfants.

A l’avant, le choix est possible entre 2 sièges indépendants avec accoudoir central et une banquette 3 places Multiflex. Elle offre la possibilité de rabattre le dossier central pour laisser place à un accoudoir / tablette de travail ou de charger des objets encombrant jusqu’à 75 kg en rabattant le dossier central et celui du passager.

L’habitacle est logeable, spacieux et confortable, avec une habitabilité en rang 2 de 1550 mm de largeur aux épaules et un espace au genou de minimum 50 mm, assurant le confort des 6 passagers (selon versions).

L’accessibilité à bord est facilitée par la présence de 7 poignées de maintien dans l’habitacle.

Le véhicule dispose d’équipements de confort de dernière génération issus des SUV de la marque : connectivité avancée (prises USB / Bluetooth), climatisation bizone automatique, écran tactile10’’ HD compatible Apple CarPlay™ /Android Auto™ et disque dur de 10 GO.

La sécurité est assurée par 6 airbags et un ESP disposant des fonctions :

Hill Descent Control (contrôle d’adhérence en descente) : système permettant de maintenir le véhicule à une vitesse très faible et de se concentrer uniquement sur la direction, apportant contrôle et sécurité dans des situations réputées anxiogènes,

ASR (motricité renforcée) pour les versions 4x2 et 4x4,

Trailer Swing Control (système d’assistance en cas de remorquage) avec un ESP qui agit automatiquement dès l’apparition d’un louvoiement.

Le conducteur pourra également compter sur le Lane Departure Warning (Alerte de franchissement de ligne selon versions).

Les projecteurs sont dotés sur les versions haut de gamme de signatures lumineuses à LED aussi bien l’avant qu’à l’arrière.

Le véhicule peut disposer d’1 à 4 caméras facilitant les manœuvres aussi bien en ville que sur les chemins. La caméra off road (dans le rétroviseur passager) et la vision panoramique 360° viennent en soutien du conducteur pour le franchissement d’obstacles ou de passages étroits.

Ville, route, autoroute ou terrains accidentés, le pick-up dispose d’une gamme de motorisations adaptées à tous les usages :

Diesel d’une cylindrée de 1,9L et développant 150 ch grâce à un turbo à géométrie variable et 16 soupapes. Doté d’un couple généreux de 350 Nm et servi par une boîte manuelle Getrag à 6 rapports, il possède une distribution à chaîne pour optimiser la fiabilité et les coûts d’entretien.

Essence turbocompressé de 2,4L de cylindrée et avec une puissance confortable de 210 ch et 320 Nm de couple, il est associé également à une boite manuelle Getrag ou automatique Punch à 6 rapports avec modes Manuel, Sport ou Eco.

Doté d’une ceinture de caisse haute et une garde au sol importante (jusqu’à 235 mm selon version), le nouveau Peugeot Landtrek dispose de tous les atouts nécessaires dans le monde du Pick-up que ce soit en 2 ou 4 roues motrices.

Pour les versions 4x4, le différentiel arrière est muni du système eLocker à désengagement automatique et procure un surcroit de motricité lorsqu’une roue patine.

Le nouveau Peugeot Landtrek dans sa configuration 4x4 permet d’être à l’aise partout et par tous les temps, grâce à ses capacités de franchissement :

passage au gué : 600 mm,

angle d’attaque : 29° ou 30° (selon versions),

angle de fuite : 27° ou 26° (selon versions),

angle central : 25°, garde au sol : mini 214 mm (roues 16’’) ou jusqu’à 235 mm (Roues 17’’/18’’).

La garantie est de 3 ans / 100 000 kms, et l’intervalle de maintenance porté à 10.000 kms, dans un souci d’optimisation de la fiabilité et des coûts d’utilisation, éléments clés pour les professionnels et acheteurs de véhicules utilitaires.

Le coût de détention de Peugeot Landtrek a été travaillé en étroite collaboration avec les acteurs B2B de la région. Le coût et la facilité d’entretien bénéficient en outre de la forte capillarité du réseau Peugeot dans la région, de la forte demande pour la marque sur le marché de l’occasion, et soutiendront ainsi la valeur résiduelle future.

Le nouveau Peugeot Landtrek est à découvrir et à essayer dès les premiers jours du mois de mars dans les pays du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest, puis progressivement les pays d’Afrique Centrale, pour un lancement qui s’étalera sur le deuxième semestre avec l’arrivée des versions en Direction à Droite, permettant de couvrir des marchés majeurs d’Afrique Australe et de l’Est. Les pays du Moyen et Proche Orient suivront.

Fort de tous ses atouts, de l’héritage et de l’ambition de la marque au Lion dans la région, le pick-up part dès maintenant à la (re)conquête de tous les terrains d’Afrique et du Moyen Orient !

D’après communiqué