La décision de libération de Sami El Fehri enchante la toile

La décision de libération du patron de la chaîne El Hiwar Ettounsi, Sami El Fehri, prise ce mercredi 17 février 2021, par la chambre des mises en accusation, a enchanté la toile. De très nobreux internautes ont exprimé leur soulagement à la suite de cette décision.

Son épouse, tout comme ses proches et ses collaborateurs notamment à la chaîne El Hiwar, ont exprimé leur soulagement et leur reconnaissance pour la vague de soutien à Sami El Fehri, qui s’est vu refuser la libération, il y a quelques jours de cela, bien qu’il ait écoulé 14 mois en prison, soit la durée maximale de détention.





Des journalistes et des politiques et des activistes des droits de l’homme ont salué la libération de Sami El Fehri. Certains ont saisi l’occasion pour appeler à la révision du système pénal en Tunisie, et dénoncé les détentions sur fond politique.

Dans ce contexte, plusieurs appels ont été lancés pour tenir l’appareil judiciaire à l’écart des tiraillements politiques et de toutes forme de règlement de comptes.

S.H