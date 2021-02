Kaïs Saïed assure l'attachement de la Tunisie à l'Union du Maghreb arabe

A l’occasion de la commémoration du 32ème anniversaire de la création de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) ce 17 février 2021, le président de la République, Kaïs Saïed, a adressé des messages de félicitations aux dirigeants des pays du Maghreb. Il a évoqué la fraternité, la solidarité et l'unité de destin qui unissent les peuples de la région.

Le chef de l’Etat a profité de rappeler les défis croissants et variés auxquels sont confrontés les pays du Maghreb, qui nécessitent des efforts continus afin de faire avancer davantage l'action conjointe, de progresser vers de meilleurs rangs et de renforcer l'intégration et la complémentarité entre les pays membres.

Le président Saïed a affirmé à cette occasion l’attachement de la Tunisie à l'Union du Maghreb arabe en tant qu’option stratégique. Le pays étant convaincu de la nécessité de soutenir davantage les piliers de cet espace vital, qui représente un gain important pour la réalisation des intérêts des peuples maghrébins vers une plus grande immunité, stabilité et développement.

I.N