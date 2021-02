Walid Ben Salah : Comme prévu, la récession est forte !

L’expert-comptable Walid Ben Salah a affirmé ce mercredi 17 février 2021 sur Express FM que le taux de croissance de 2020 (-8.8%) n’était pas surprenant d’autant plus que celui-ci stagnait tout au long de l’année.

« Le FMI prévoit dans son dernier rapport une récession de 8,2%, celle-ci est estimée à 9,1% selon les prévisions de la Banque mondiale», dit-il avant d’assurer que la croissance a enregistré une forte baisse de 8,8 % touchant tous les secteurs sauf celui de l’Agriculture.

« Le secteur du Tourisme a enregistré une baisse de 50%, celui du Transport de 23% et même les chiffres liés aux secteurs qui devraient reprendre leur souffle, à l’instar de celui des industries non facturières, ne s’améliorent pas. Cela n’est pas engendré uniquement pas la crise de Covid-19 mais plutôt par les grèves et la fermeture de la vanne…etc », explique l’expert.

Il a ajouté que le secteur mécanique et électrique avait été fortement touché par la récession économique avec une croissance négative (-13%) sous l’effet de la demande étrangère. « Même en 2019, ce secteur a traversé une crise au niveau des exportations », a-t-il précisé.

L’expert a déploré des problèmes structurels au niveau de la croissance et de la reprise du rythme de production notamment à cause de la baisse considérable de la productivité. Il a, également, évoqué la déstabilisation politique et les problèmes comme les causes de la crise économique.

Revenant sur la loi de finances 2021 adoptée le 10 décembre 2020 au Parlement, Walid Ben Salah a pointé plusieurs failles et manquements au niveau du budget de 2021, soulignant la nécessité d’établir, au moins, une loi de Finances complémentaire. Dans ce sens, il a estimé qu’il était difficile de faire face aux problèmes de trésorerie car, explique-t-il, les financements que l’Etat compte emprunter ne sont pas suffisants notant la dette extérieure de 13 milliards de dinars.

A lire également A télécharger – La version adoptée de la Loi de finances 2021

I.M.