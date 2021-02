Ministère des Affaires locales : Les déchets italiens seront bientôt réexpédiés

La Tunisie a eu gain de cause dans l’affaire des déchets italiens. Les autorités régionales italiennes de la province Campagna (Italie) ont émis une décision obligeant la société italienne exportatrice SRA responsable de cette affaire de rapporter les déchets envoyés en Tunisie dans un délai de 90 jours à partir de la date du 9 décembre 2020, et ceci en respect à la convention de Bâle. Dans le cas du refus de la société italienne à se soumettre à cette décision, les autorités italiennes ont affirmé qu’elles assureront, elles-mêmes, les procédures de chargement et de réexpédition de ces déchets domestiques.

C’est ce qu’a indiqué le ministère des Affaires locales et de l'Environnement ce mercredi 17 février 2021 dans un communiqué, confirmant de ce fait les informations relayées deux jours plus tôt par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) qui a assuré que l’Italie a reconnu sa « totale » responsabilité dans l’affaire des déchets importés en Tunisie.

Pour rappeler les faits, une entreprise tunisienne, ayant bravé les lois interdisant l’import des déchets ménagers, avait conclu un accord avec une entreprise italienne pour l’import de 120.000 tonnes de déchets par an, l’équivalent des déchets produits par le Grand Tunis durant 15 jours, pour 48 euros par tonnes (environ 150 dinars). Le montant total du marché est de l’ordre de 18 millions de dinars par an.

Plusieurs arrestations ont été opérées dans le cadre de l’affaire fin décembre 2020, dont le ministre des Affaires locales et de l’Environnement limogé Mustapha Aroui, son chef de cabinet, plusieurs directeurs et hauts cadres ainsi que des membres de la Douane.

I.N