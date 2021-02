L’UGTT appelle à accélérer la résolution de l’impasse constitutionnelle

L’actuelle crise politique inquiète l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) estimant qu’elle entrave les intérêts de l’Etat, paralyse tous ses appareils et complique davantage la situation politique.

Dans un communiqué publié ce mardi 16 février 2021 et signé par son secrétaire général Noureddine Taboubi, le bureau exécutif de la centrale syndicale, réuni le jour même, a appelé à accélérer la résolution de cette impasse constitutionnelle, la solution devant se mettre en place dans les plus brefs délais, a-t-il estimé. Et d’appeler les organisations nationales à unir leurs efforts pour faire pression afin de trouver une solution à la crise actuelle.

A lire également Ahmed Néjib Chebbi : On ne peut résoudre cette crise sans le peuple

Le syndicat en a profité pour mettre en garde contre la détérioration continue de la situation économique et sociale en l'absence de mesures claires du gouvernement pour limiter cette descente ainsi que la tension qui embrase le pays. Il a également mis en garde contre l’effet négatif de la situation sur les salariés et la population en général, vu la hausse des prix et la spéculation qui concerne certains produits.

L’UGTT a aussi exprimé sa préoccupation face à ce qu’elle considère comme l'ambiguïté de la gestion gouvernementale de la pandémie du Covid-19, notamment en ce qui concerne les analyses et la vaccination. Elle a appelé dans ce cadre à l’accélération de la prise des mesures nécessaires pour insuffler l'espoir et rassurer la population.

Elle a également condamné les campagnes d'incitation à la violence et à la haine menées par certains et qui pourraient déboucher sur la recrudescence de la lutte sociopolitique en faveur de la généralisation de la violence poussant à des actes de représailles terroristes contre les militants syndicaux, politiques et civils.

La centrale syndicale a renouvelé son attachement au respect des libertés académiques et mis en garde contre certaines tentatives de les confisquer pour le règlement de comptes politiques et pour interdire la liberté d’opinion. Elle a dénoncé, dans ce cadre, les attaques subies par le professeur Amin Mahfoudh.

L'UGTT a souligné que le dernier accord signé dans la commission 5+5 représente un pas vers l’équité de plusieurs secteurs et a appelé les structures syndicales à veiller à son application. Elle a réitéré son attachement à l'équité et à l'égalité entre les salariés et considère l'amélioration des conditions financières des secteurs comme un droit légitime, mais elle refuse de faire porter aux caisses sociales le fardeau des engagements du gouvernement envers n'importe quel secteur.

A lire également Hasna Ben Slimane : le gouvernement veut un vrai dialogue sur la réforme de la fonction publique

I.N