Tunisie : Bilan des investissements pour 2020

L’année 2020 a été une année éprouvante. La crise du Covid-19 a laissé de profondes séquelles. Les indicateurs sont globalement alarmants, à l’exception de certains qui sortent du lot. Pour les investissements, le bilan est mitigé. Alors que l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii) et l'Instance tunisienne de l'investissement (Tia) avancent des chiffres au vert pour les investissements déclarés. L'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (Fipa) évoque une baisse substantielle des investissements étrangers en Tunisie.

La Fipa vient de publier les chiffres pour 2020, qui font état d’une baisse des investissements étrangers en Tunisie de 28,8% par rapport à 2019 et de 34,2% par rapport à 2018. Ils sont passés de 2.866,3 millions de dinars fin décembre 2018 à 2.648,2 millions de dinars fin décembre 2019 puis à 1.885,9 millions de dinars fin décembre 2020.

Ainsi, les investissements directs étrangers (IDE) ont diminué de 26% sur l’ensemble de 2020 par rapport à 2019 et de 33,1% par rapport à 2018 pour se situer 1.834,4 millions de dinars (MD). Les investissements de portefeuille ont baissé de 31,8% par rapport à un an auparavant pour atteindre 620,5 MD.

La part du lion dans les investissements étrangers revient avec 56% aux industries manufacturières, suivie par les énergies (33,8%), les services (9,2%) et l’agriculture (1%).

Le secteur des industries manufacturières a capté 1.026,8 MD fin 2020 contre 1.249,1 MD fin 2019, celui l’énergie 620,5 MD contre 909,4 MD un an auparavant, celui des services 169,1 MD contre 302 MD une année auparavant et celui de l’agriculture 17,9 MD contre 18,55 MD pour cette même période.

S’agissant de la répartition par pays de provenance, la France est en première place avec 462,4 MD (plus de 38% du total des IDE hors énergie). L’Italie occupe la deuxième position avec 164 MD, suivie par le Luxembourg avec 107,6 MD, l’Allemagne avec 104,5 MD puis le Royaume Uni 87,4 MD.

A lire également TIA : Un bilan positif des investissements déclarés supérieur à 15 MD pour 2020

Pour sa part, le bilan 2020 avancé par la Tia pour les investissements supérieur à quinze millions de dinars est assez positif. Malgré une conjoncture difficile, l’instance a recensé la déclaration de 58 projets (+76% par rapport à un an) tout au long de l’année pour une enveloppe d’investissement globale de plus de 2,82 milliards de dinars (+28% par rapport à un an) permettant la création de 13.491 postes d’emploi (-5%).

A lire également Les investissements industriels déclarés pour 2020 à l’épreuve de la crise du Covid-19

Idem pour l’Apii, les chiffres présentés par l’agence sont assez optimistes avec une hausse des investissements déclarés dans le secteur industriel de 14,9% pour les douze mois de 2020 pour atteindre un montant de 3.408,6 millions de dinars (MD) contre 2.966,3 MD avec 4.479 projets déclarés (+14,7%) qui permettront la création de 60.527 postes d’emplois (+15,2%).

I.N