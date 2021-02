Mohamed Frikha : Challenge One remis à la société russe qui va assurer son lancement par Soyuz-2

Après avoir reçu le feu vert de l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'agence des Nations-Unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication, le premier satellite tunisien, Challenge One, a été officiellement remis à la société GlavKosmos, qui va assurer son lancement par la fusée russe «Soyuz-2» le 20 mars 2021 ainsi que sa mise en service.

C’est ce qu’a annoncé, lundi soir 15 février 2021 dans un post Facebook, Mohamed Frikha, directeur général de Telnet Holding, société initiatrice du projet. Une information relayée par la suite par l’ambassade de Russie en Tunisie.

« Lors de la livraison, les derniers contrôles techniques ainsi qu'un processus de nettoyage et de désinfection du satellite ont été effectués dans la salle blanche avant qu'il ne soit mis dans la capsule de lancement et mis en position ON. Puis, les portes ont été scellées et ne rouvriront que dans l’espace le 20 mars 2021. La capsule et l'équipement seront transportés mardi à la base spatiale Baïkonour au Kazakhstan », lit-on dans ce même statut.

Challenge One est le premier satellite arabe fabriqué avec des capacités 100% locales par les experts tunisiens de Telnet. C’est un satellite spécialisé dans l'Internet des objets et utilisera pour la première fois au monde le protocole de communication spatiale LoRa.

I.N