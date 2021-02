Saïd Aïdi : Nous méritons la récession de 9% !

L’ancien ministre et président du parti Beni Watani, Saïd Aïdi, s’est montré amer dans un commentaire sur la situation politique tunisienne publié le 16 février 2021.

« Quand j’ai regardé l’extrait de la lettre et le messager du palais, et quand j’ai su que son instigateur était le premier dans les sondages et dans la confiance des Tunisiens, je vous félicite parce que vous voulez ! », a-t-il commencé par dire, en faisant référence à Kais Saïed.

L’ancien ministre de la Santé a poursuivi en mettant en relief l’emprise des islamistes sur l’Etat tunisien, avec l’aide des corrompus et des fraudeurs aux plus hauts postes. « Aujourd’hui arrive Ibn Hakmen (en référence à une sagesse supposée, ndlr) pour remplir les ventres de vos enfants affamés avec des paroles et des citations et il vous apprend les arts de la guerre du droit constitutionnel », a-t-il ajouté.

M. Aïdi a poursuivi : « Je vous en félicite, -9% de croissance nous les méritons. La moralisation de la vie politique commence par le travail et l’effort ».

S.F