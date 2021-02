Kaïs Saïed reçoit le président de la LTDH

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 15 février 2021, le président de la LTDH (Ligue tunisienne des droits de l'Homme), Jamel Msallem et Béchir Laâbidi, secrétaire général de la Ligue.

La rencontre, précise un communiqué de la présidence, a été l’occasion pour le chef de l’Etat de rappeler les circonstances de la création de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme et les obstacles qu’elle a connus depuis sa fondation. La réunion a également permis d'aborder un certain nombre de questions liées aux droits de l'homme en général et aux récents mouvements sociaux en particulier.

Kaïs Saïed n’a pas manqué de rappeler, comme à son habitude, que les Tunisiens sont tous égaux devant la justice.

M.B.Z