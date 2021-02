Tunisie - Le taux de chômage passe à 17,4% au quatrième trimestre 2020

Le taux de chômage a enregistré, au cours du quatrième trimestre 2020, une hausse substantielle de 1,2 point, par rapport au troisième trimestre 2020, passant de 16,2% à 17,4%, selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS), relative à l'enquête sur l'emploi du quatrième trimestre 2020. Ainsi, le nombre de chômeurs s’établit à 725.100 du total de la population active, estimée à plus de 3,43 millions d’occupés.

Selon le genre, le taux de chômage a évolué augmentant de 0,9 points pour atteindre 14,4% pour les hommes et de 2,1 points pour atteindre 24,9% pour les femmes au quatrième trimestre 2020.

Selon ses mêmes données, le taux d'activité a diminué pour atteindre le niveau de 47,3% au quatrième trimestre 2020, après avoir été d'environ 47,7% au troisième trimestre de cette année.

La répartition des occupés selon les secteurs d’activités se présente comme suit : 52,8% dans le secteur des services, 17,9% dans le secteur des industries manufacturières, 16% dans le secteur des industries non manufacturières et 13,3% dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.

Notons cependant que vu la détérioration de la situation sanitaire dans le pays, les opérations de collecte sur terrain de l'Enquête nationale sur la population et l'emploi pour le quatrième trimestre de l'année 2020 ont été sensiblement perturbées. Seules les données du mois d’octobre ont été jugées exploitables pour ce passage du point du vue de la qualité et de la représentativité au niveau national. Les résultats publiés par l’INS ne reflètent donc que partiellement l’état du marché du travail à la période de référence. L’institut spécifie ainsi que lorsqu’il parle de « quatrième trimestre », il se réfère uniquement aux données du mois d’octobre.

I.N