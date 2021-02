Karim Haggui devient l’ambassadeur Foot De Total Tunisie

En Afrique, le football est bien plus qu’un sport. C’est un élan fédérateur comme nul autre, qui unit les différentes cultures du continent.

C’est d’ailleurs dans cette optique que le groupe Total a choisi de s’associer à la CAF, Confédération Africaine de Football, pour faire vivre l‘enthousiasme que suscite le football sous toutes ses formes.

En 2016, Total a signé un partenariat de huit ans avec la CAF, l’organe directeur du football sur le continent.

Karim HAGGUI devient l’ambassadeur foot de Total Tunisie

Total Tunisie s’inscrit aussi dans cette dynamique fédératrice et veut désormais ancrer la culture du foot dont les valeurs éthiques, de respect, de fair-play et de solidarité sont indéniables et confirmées.

C’est dans cette continuité stratégique que Total Tunisie a officialisé vendredi 12 février 2021 son association avec le footballeur Karim HAGGUI qui devient désormais l’ambassadeur football de Total en Tunisie.

Une cérémonie de signature smart et sobre dans une nouvelle salle nouvellement brandée foot de la station Total Les Jardins du Lac authentifie le début d’une longue et fructueuse collaboration entre Total Tunisie et Karim Haggui.

L'ancien footballeur international assistera aux différents évènements organisés par Total, participera aux campagnes de communication et accompagnera la filiale dans ses communications dédiées au football notamment.

Karim HAGGUI, aperçu de sa carrière

Karim HAGGUI a commencé sa carrière en 1998 avec l'AS Kasserine dans sa ville natale, avant de rejoindre à l’Etoile Sportive du Sahel deux ans plus tard et d'y commencer sa carrière professionnelle en 2003. Il n'aura passé qu'une saison en tant que professionnel avec l’ESS et a rejoint le club français Racing Club de Strasbourg à l'été 2004.

Il a ensuite joué dans plusieurs équipes internationales ;

RC Strasbourg : 2004

Bayer Leverkusen : 2006

Hanovre 96 : 2009

VfB Stuttgart : 2013

Fortuna Düsseldorf : 2015

FC Saint-Gall : 2016

En 2004 il a fait partie de l'équipe tunisienne aux Jeux Olympiques d'été. Il y est apparu dans les trois matches de groupe de l'équipe nationale. L’équipe nationale remporte toutefois malgré leur élimination la troisième place dans leur groupe.

En 2008, HAGGUI participe aux quatre matches de la Tunisie à la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana. Lors du tournoi, la Tunisie a été éliminée en quarts de finale après avoir perdu 3–2 contre le Cameroun dans le temps supplémentaire ; HAGGUI fut contraint de quitter le terrain sur blessure après 38 minutes.

Total Tunisie prépare la CAN 2022

Total, Sponsor Titre de la prestigieuse CAN -désormais rebaptisée Coupe d’Afrique des Nations Total- est fortement impliquée dans le plus grand évènement sportif d’Afrique et la troisième plus importante compétition internationale de football.

Total Tunisie à l’instar des filiales en Afrique se prépare déjà à la Coupe d’Afrique des Nations Total 2022 ; la Tunisie étant d’ores et déjà qualifiée !

La CAN 2022 est la 33éme édition de la CAN qui a été reportée d’une année en raison de la pandémie de la COVID-19 et qui se déroulera au Cameroun et ce, pour la 2éme fois après l’édition de 1972.

Total Tunisie est confiante dans son association avec Karim Haggui dont les qualités vont au-delà de la carrière d’ancien footballeur international de haut niveau car il est reconnu pour ses qualités sportives, humaines et éthiques.