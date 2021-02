Hichem Mechichi à propos de la loi 52 : Il est nécessaire de rompre avec le système répressif

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a rencontré, samedi 13 février 2021, des représentants de la société civile et de l’association tunisienne d’Addictologie au théâtre l’Etoile du nord dans la capitale. La rencontre a été l’occasion de discuter de l’article 52 relatif aux stupéfiants.

A lire également Le bloc de la Réforme dépose une initiative législative pour amender la loi 52

Le 21 janvier 2021, trois jeunes kefois ont écopé de trente ans de prison chacun pour détention et consommation de cannabis dans les vestiaires d’un stade. Ce verdict prononcé en première instance a provoqué un tollé de réactions au sein de la société civile et la sphère politique.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de traiter les questions liées à la consommation des stupéfiants selon une approche sanitaire et conformément aux engagements du pays envers les conventions internationales ratifiées.

"La consommation de stupéfiants engendre la détérioration de l’état de santé de ceux qui présentent des troubles psychologiques et neurologiques", lit-on dans le communiqué de la présidence du gouvernement

Hichem Mechichi se dit totalement conscient de la nécessité de rompre avec le système répressif actuel qui a prouvé ses limites et responsable d’avoir « sacrifié l’avenir de nombreux jeunes et les avoir orienté vers la délinquance, l’extrémisme et la criminalité ».

A lire également Qalb Tounes dépose une initiative législative pour amender la loi 52

Il a également invité les différentes composantes de la société civile à collaborer avec le gouvernement dans le but de présenter une initiative législative pour l’amendement de l’article 52 dans les plus brefs délais.

I.M.