Trois nouvelles personnalités rejoignent le bureau politique d'Afek Tounes

Le parti Afek Tounes vient d’annoncer ce samedi 13 février 2021 l'adhésion de trois nouveaux membres à son bureau politique. Il s'agit de Ridha Kechrid, Mohamed Chokri Ayachi et Slim Meherzi.

Titulaire d’un diplôme de la faculté de médecine de Tunis, Ridha Kechrid était ministre de la Santé publique entre 2004 et 2007 et ambassadeur de Tunisie à Madrid entre 2007 et 2011. Il occupait également le poste du président directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale entre 1997 et 2003.

Ex-conseiller auprès de la présidence du gouvernement (2011-2012), Mohamed Chokri Ayachi était secrétaire d’Etat auprès du ministère de la Défense entre 2001 et 2002.

Né en 1963, Slim Meherzi est médecin en pédiatrie. Il a été élu maire de la Marsa en juillet 2018.

Le parti a précisé également que le bureau national a élu quatre membres pour combler les postes vacants. Ce sont Jihene Maatoug, Kais Kilani, Rafik Brakizou et Hichem Besebes.

I.M.