Mandat de dépôt à l’encontre de la femme à l'origine de l'empoisonnement à l’eau de Cologne

Le substitut du procureur de la République près du Tribunal de première instance de Kasserin Chawki Bouazzi a indiqué samedi 13 février 2021 qu’un mandat de dépôt avait été émis à l’encontre de la femme à l’origine de l’empoisonnement à l’eau de Cologne dans la région de Kasserine. Six Tunisiens sont morts et 48 autres intoxiqués plus ou moins grièvement après avoir consommé l’eau de Cologne (alcool frelaté).

Les agents de la police judiciaire de Gafsa en coordination avec ceux de Kasserine avaient interpelé la vendeuse de l’eau de Cologne frelatée. Il s’agit d’une dame originaire de Kasserine et âgée de 39 ans qui habite à Gafsa.

I.M.