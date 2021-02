Seif Eddine Makhlouf, manipulateur mais pas doué !

Les réseaux sociaux sont devenus depuis quelques années un vrai vivier d’intox et de tout genre de manipulations. Entre photos retouchées, informations erronées, et images détournées rien n’est épargné pour manipuler l’opinion publique noyée dans un flot d’information continue et ne sachant plus démêler le vrai du faux. Une aubaine donc pour les différents sous-marins à qui il ne faut pas beaucoup d’effort pour propager ce qu’ils veulent.

Toutefois quand il s’agit de gens lambda ou sous couvert, cela passe encore, mais quand c’est un élu du peuple qui partage des photos détournées, au point de devenir la risée de la toile étrangère, il y a lieu de se demander si les réseaux sociaux ne devraient pas tout simplement être interdits aux politiciens.

C’est le député Al Karama, Seif Eddine Makhlouf, qui est en passe de devenir maître dans le sujet. Aujourd’hui, sans la moindre gêne, il partage et commente de surcroit, la photo détournée qui a récemment circulé sur la toile, celle où on voit des élus se courber devant le président, alors qu’en fait la capture a été faite juste au moment où ils allaient s’asseoir.

Seif Eddine Makhlouf n’est pas à sa première manœuvre de ce type, il y a quelques jours c’est la photo d’une manifestante brandissant une pancarte défendant la liberté sexuelle qu’il a publiée, sans doute pour chauffer ses acolytes islamistes, seulement voilà, la photo s’est avérée être celle d’une manifestante marocaine prise lors d’une manifestation au Maroc en 2019.

Décidément dans le genre manipulateur on peut faire mieux, là c’est tellement gros que cela en devient pathétique, au point qu’on en rigole même au Maroc. Maintenant pour ce qui est de son statut d’élu, Seif Eddine Makhlouf n’est plus à cette bourde près pour qu’on se demande si ce ne sont pas ceux qui croient en ses manipulations grotesques qui ont justement voté pour lui.

