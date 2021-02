Rafik Abdessalem ne fait toujours pas la différence entre dinars et millimes

L’ancien ministre des Affaires étrangères et actuel dirigeant d’Ennahdha, Rafik Abdessalem, ne fait toujours pas la différence entre les dinars et les millimes et entre les millions et les milliards…

Ainsi, lors de son intervention hier sur Nessma, Rafik Abdessalem a indiqué que le budget de la présidence de la République est de 164 milliards de dinars. Il a même répété le chiffre deux fois pour montrer qu’il est sûr de ce qu’il avance. Le chiffre exact est différent bien entendu, puisque le budget de la présidence se calcule en millions de dinars et non en milliards et il est exactement de 169 (et non 164) millions de dinars. Il a augmenté de quelque 20% et non de 302%, comme a indiqué le dirigeant islamiste. Le budget global de la Tunisie est de 51,8 milliards de dinars pour l’année 2021 d’après ce qu’a indiqué le ministre des Finances Ali Koôli.

Rafik Abdessalem intervenait pour critiquer violemment le président de la République suite à ses récentes déclarations qu’il juge clivantes.

R.B.H.