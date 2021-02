Sortie d’un ouvrage collectif : « Alerte précoce et prévention du terrorisme : cas de la Tunisie »





L'Institut International du Développement Humain IDH organise une session de présentation et de signature à l’occasion de sortie de son ouvrage collectif intitulé « Alerte précoce et prévention du terrorisme : Cas de la Tunisie », le 12 février 2021à 15h au ciné-théâtre le Rio Tunis, dans le cadre du projet « Femmes et Jeunes pour la Paix, WY4P », financé par la délégation de l’Union Européenne en Tunisie et mis en œuvre en partenariat avec l’association italienne Helpcode.

La session sera lancée par le café culturel de l'espace Rio et animée par le journaliste Noureddine Bettaieb, sera suivie par une présentation des auteurs de l’ouvrage de leurs contributions en 5min chacun, et sera clôturée par une séance de signature et dédicace.

Cet ouvrage collectif fait partie des nombreuses études de l’IDH et de ses efforts pour contribuer à la mise en œuvre des recommandations de la Stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent. Cet ouvrage se veut un guide qui pose les premiers éléments du démantèlement du phénomène de l'extrémisme violent, qui fournit une lecture permettant de le combattre efficacement et contribue à jeter les bases de la recherche sur les mécanismes d'alerte précoce.

Cet ouvrage est un recueil d’articles scientifiques rédigés par des professeurs et des experts tunisiens en Prévention de l’Extrémisme Violent. Il se compose de trois chapitres :

Chapitre n°1 : Les milieux de l’extrémisme violent.

Chapitre n°2 : Lectures sur l’extrémisme violent.

Chapitres n°3 : Les causes de l’extrémisme violent et les mesures préventives.

La collecte des articles de l’ouvrage a été supervisée par Dr Al-Adel Khedher et Dr Emna Jeblaoui. Tous les articles sont rédigés par un groupe de chercheurs dans le domaine de la civilisation arabo-islamique, de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie et des sciences humaines.

Les chercheurs qui ont participé à la rédaction de l’ouvrage sont les suivants :

Al-Adel Khedher

Emna Jeblaoui

Jalel Tlili

Omezzine Ben Chikha

Zahia Jouirou

Moncef Taieb

Boubaker Mbarki

Rym Zayani

Abid Khlifi

Foued Amri

Mouhamed Souilmi

Abderrazek Landolsi

Mokhtar Ben Naceur

Karim Ammar

Ali Guigg

Néji Bghouri

