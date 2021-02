L’Utica met en garde contre les graves répercussions de la crise politique

L'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) a réagi, dans un communiqué publié ce jeudi 11 février 2021 et signé par son président Samir Majoul à la crise politique actuelle et mis en garde contre les répercussions graves sur la situation du pays, si la crise continue et si une solution consensuelle n’est pas trouvée dans les plus brefs délais.

A lire également Saïed Vs Mechichi – La réponse du Tribunal administratif

Le patronat a souligné que la situation actuelle affecte négativement la position de la Tunisie auprès des instances financières et économiques internationales et impacte grandement les intentions d'investissement nationales et étrangères.

L'organisation a appelé les trois présidences, la classe politique, les élus et les différentes forces nationales, à prendre en considération la délicatesse de la période que traverse le pays, à faire preuve de sagesse et à s'appuyer sur le dialogue pour surmonter cette crise car sa poursuite ne peut servir l'intérêt d'aucune partie et ses conséquences seront désastreuses pour tout le monde.

La centrale patronale a appelé à l’accélération de la mise en place des instances constitutionnelles et à leur tête la Cour Constitutionnelle, pour éviter de telles crises à l'avenir. Pour elle, la meilleure façon de consolider l’expérience démocratique tunisienne est de parvenir à une immunité économique et de répondre aux aspirations des Tunisiens à une vie décente.

Et d’estimer que le salut de la Tunisie réside aujourd'hui dans l'approbation de réformes structurelles dont le pays a besoin, la mise en place de conditions favorables à l'investissement loin des querelles, des tensions et des calculs circonstanciels étroits outre le fait d’œuvrer pour sauver l'économie nationale et prêter attention aux préoccupations réelles et vitales des Tunisiens.

L’Utica a appelé à l’accélération de l’acquisition du vaccin anti-Covid-19 et au lancement de la campagne de vaccination, un facteur déterminant qui contribuera au retour à une vie normale dans le pays et permettra à l’économie de retrouver son rythme normal.

A lire également Tunisie - Prorogation des mesures anti-Covid pour trois semaines

I.N