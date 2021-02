Rached Ghannouchi à Abir Moussi : Laisse-moi parler !

La présidente du Parti destourien libre (PDL) et de son bloc parlementaire, Abir Moussi, a eu une altercation verbale avec le président de l'Assemblée nationale Rached Ghannouchi, ce jeudi 11 février 2021, lors de la réunion du bureau de l’ARP.

Mme Moussi a fait sortir de ses gonds M. Ghannouchi, qui d’habitude ne répond pas à ses attaques frontales et à ses remarques incessantes. Sans se rendre compte, le cheikh s’est mis à lui crier dessus. « Laisse-moi parler », a-t-il fulminé. Sur quoi, elle a rétorqué après un petit laps de temps et très calmement : « Ne crie pas ! ». Sur la même lancée, il lui répond : « Il n'y pas a ici une personne qui crie plus que toi ». C’est là, qu'elle lui répond, un sourire aux lèvres : « Dieu merci, sinon le pays serait perdu depuis longtemps ».

La présidente du PDL avait demandé l’introduction d’un point lors de la réunion, une proposition qui avait été acceptée et dont le président voulait reporter l’examen à une autre séance pour permettre aux membres de consulter leurs blocs. Mais, Abir Moussi a réclamé une date fixe, ne laissant pas Rached Ghannouchi placer un mot, d’où cet incident.

I.N