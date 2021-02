Rappel du poids politique réel des uns et des autres

La crise politique par laquelle passe le pays actuellement fait dire aux uns et autres des mensonges surréalistes. Chacun des acteurs politiques dit qu’il a le peuple de son côté. Mais quel est le réel poids des uns et des autres ?

Pour le savoir, et c’est ainsi que fonctionnent les démocraties, on fait référence aux dernières élections et/ou aux sondages. Nous rappelons ici les chiffres des élections de 2019 pour inviter les différents acteurs politiques à avoir plus de modestie…

A noter, que Hichem Mechichi, chef du gouvernement, n’a aucune assise populaire puisqu’il ne s’est jamais présenté à une élection. Chose impensable dans les démocraties qui se respectent. Le chef du gouvernement ou le président de la République doivent obligatoirement passer par l’examen populaire.

Kaïs Saïed : 620.711 voix (18,4%) (puis 2,77 millions au second tour de la présidentielle)

Ennahdha : 561.132 voix (19,63%)

Nabil Karoui : 525.517 voix (15,58%) (puis 1,042 million au second tour de la présidentielle)

Qalb Tounes : 416.004 voix (14,55%)

PDL : 189.356 voix (6,63%)

Attayar : 183.473 voix (6,42%)

Al Karama : 169.651 voix (5,94%)

Hichem Mechichi : 0 voix

Pour les sondages, les derniers réalisés par Emrhod Consulting datent du 28 janvier 2021.

Ils donnent :

PDL : 41% des voix

Kaïs Saïed (présidentielle) : 39%

Ennahdha : 19%

Abir Moussi (présidentielle) : 16%

Attayar : 8%

Al Karama : 7%.

