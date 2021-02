Hasna Ben Slimane : Il faut en finir avec la mentalité de "clou dans le mur"

La ministre de la Fonction publique, Hasna Ben Slimane, s’est exprimée jeudi 11 février 2021 lors de son intervention sur les ondes de Shems FM sur l’amendement de loi de la fonction publique.

La ministre a pointé un retard dans la publication d’une loi de la fonction publique qui traduit le projet de la modernisation des services publics dans lequel le gouvernement s’est engagé soulignant la nécessité d’un amendement profond de l’article de la loi 83-112.

« Nous avons lancé un dialogue social concernant ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes qui se posent et pour que la fonction publique soit le moteur de la société et de l’économie. Nous avons défini les grands axes de la modernisation de la fonction publique et nous comptons les inscrire dans les lois », a-t-elle précisé.

« Le but est d’assurer la continuité des services administratifs (durant les samedis et dimanches, les pauses, les vacances, les congés des fonctionnaires) à travers les nouvelles technologies», a-t-elle lancé soulignant que la modernisation des services publics implique un changement au niveau de la législation, l’organisation du travail et des mentalités.

« Depuis le début de la pandémie en Tunisie, l’administration a commencé à assurer les services à distance mais le problème c’est que les citoyens n’ont pas souvent recours à ces services. Un citoyen ayant un abonnement Internet, par exemple, se déplace pour payer ses factures alors qu’il dispose de tous les moyens pour les payer à distance. Idem pour les factures de la Sonede, la Steg et l’envoi des réclamations. C’est parce qu’ils n’ont pas encore confiance en les nouvelles modalités de paiement », a-t-elle indiqué.

Dans ce sens, Hasna Ben Slimane a assuré que le ministère œuvrait pour améliorer les services publics fournis à distance citant qu’une journée d’information devrait être organisée à ce sujet.

« Nous allons nous baser sur trois canaux de communication et d’information : Une présentation des services fournis à distance, une rubrique pour les besoins des citoyens et un réseau dédié aux citoyens volontaires qui veulent pointer les lacunes du système », a-t-elle martelé.

Il faut en finir avec la mentalité de "clou dans le mur", souligne-t-elle estimant que l’administration doit être au service des citoyens et que tous les responsables soient jugés sur leurs actes.

I.M.