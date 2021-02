Hichem Ajbouni : Remplacer les ministres contestés ne désamorcera pas la crise

Le député d’Attayar, Hichem Ajbouni, a estimé, lors de son intervention ce matin du jeudi 11 février 2021, sur la Radio nationale, que si le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, finit par changer les quatre ministres contestés par le chef de l’Etat cela ne changera pas grand-chose à la crise de l’exécutif.

« La confiance est définitivement rompue et les options ne sont pas nombreuses. Si Mechichi change les ministres cela ne rétablira pas les liens qu’il était censé avoir avec le président ni la confiance entre eux. Kaïs Saïed a donné par deux fois sa chance à Hichem Mechichi, d’abord en le nommant ministre puis chef du gouvernement car il avait confiance en lui, plus que politique la crise est aussi morale il faut le dire » a poursuivi M. Ajbouni.

Le député a rappelé que Kaïs Saïed avait dès le départ exprimé un refus catégorique de voir l’ARP marchander des voix pour apporter des modifications ultérieures au nouveau gouvernement. « Il n’a cessé de le dire : il n’était pas question d’accorder la confiance à un gouvernement avec l’intention de le modifier plus tard. Qu’a fait Nabil Karoui alors ? Avant même le vote de confiance il a déclaré que sept ministres seront changés. Hichem Mechichi n’avait pas à plier, quand il a été nommé il avait le choix de s’imposer ou alors il pouvait décliner et démissionner. On oublie que Kaïs Saïed a été élu par des millions de Tunisiens, plus que tous les partis réunis et que le chef du gouvernement n’a pas cette légitimité » a-t-il ajouté.

Il convient de rappeler que le président de la République a invité hier des représentants des blocs parlementaires pour une réunion portant sur l’actuelle crise politique, en excluant les blocs du PDL, de Qalb Tounes et d’Al Karama. Etaient présents Mustapha Ben Ahmed, Nabil Hajji, Hichem Ajbouni, Samia Abbou, Zouheir Maghzaoui, Hayel Makki, Maroun Felfel, Samir Dilou et Naoufel Jammali.

Le chef de l’Etat avait refusé d’inviter les nouveaux ministres nommés par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, à prêter serment. Un refus justifié par l’inconstitutionnalité du remaniement opéré en janvier dernier, en plus de « suspicions de corruption » concernant certains des ministres nommés.

On rappellera également que les onze ministres concernés ont bénéficié de la confiance de l’ARP et que Hichem Mechichi a adressé deux correspondances au président pour fixer une date de prestation de serment, toutes deux restées sans réponse.

M.B.Z