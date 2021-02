Le SNJT dénonce le manque de transparence dans la gestion du dossier des médias confisqués

Le SNJT a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 10 février 2021, s’être retiré de la réunion tenue aujourd’hui au ministère de l'Économie et des Finances concernant les médias confisqués.

Le syndicat a précisé que le ministre a refusé de signer tout procès-verbal d'accord sur les engagements qu'il avait pris oralement sous prétexte que la séance était uniquement destinée à l'échange de points de vue et à la discussion, et non à la négociation. Ce qui a conduit la délégation syndicale à se retirer la réunion.

Le SNJT a exprimé son rejet de la manière dont le ministre de l'Économie et des Finances a traité les structures syndicales, ainsi que l'exclusion et l'unilatéralisme dont il a fait preuve dans le traitement du dossier des institutions médiatiques confisquées.

Il a affirmé que le ministère sous-estime l’ampleur des problèmes auxquels sont confrontées les institutions médiatiques confisquées et qui menacent leur survie.

« Nous dénonçons le manque de sérieux du gouvernement actuel dans le traitement des dossiers des institutions médiatiques et son manque de transparence et de clarté sur les processus de cession ou de réhabilitation. Nous appelons tous les confrères des médias confisquées à se préparer à s'engager dans toutes les formes de protestation pour défendre leurs institutions » a conclu le syndicat.

M.B.Z