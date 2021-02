Qalb Tounes dépose une initiative législative pour amender la loi 52

Le bloc parlementaire de Qalb Tounes a déposé, ce mercredi 10 février 2021, une proposition législative pour amender la loi 52 de 1992 relative aux stupéfiants.

Qalb Tounes est parmi les partis qui ont contesté la peine infligée à trois jeunes du Kef, condamnés à trente ans de prison pour détention et consommation de cannabis dans les vestiaires d’un stade.

Plusieurs députés ont annoncé qu’ils comptaient présenter des initiatives législatives afin de réviser la loi 52. Le député de Qalb Tounes, Farès Blel, avait suggéré le remplacement des peines d'emprisonnement par des sanctions de travail d'intérêt public et c'est dans cette optique que s'inscrit la proposition du bloc.

Qalb Tounes propose notamment l’annulation des articles 4, 5, 7, 8, 14 et 19 et leur remplacement par d’autres textes, le but étant d’orienter les peines vers des objectifs de réhabilitation et de thérapie.

M.B.Z