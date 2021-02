Les agents de la douane en sit-in au siège du ministère des Finances

Les agents de la Douane ont décidé d’entrer dans un sit-in ouvert au siège du ministère des Finances à partir de ce mardi 9 février 2021.

La décision a été prise par le Syndicat unifié des agents de la douane tunisienne suite à une réunion tenue en urgence le même jour en présence de tous les membres du bureau exécutif et des secrétaires généraux régionaux. L’annonce a été faite par voie de communiqué. Le syndicat reproche une politique de dénigrement visant le corps de la douane.

Pour de plus amples informations, Business News a contacté le président du bureau exécutif Habib Habibi qui a spécifié les raisons de ce sit-in : les autorités ont ignoré les revendications des agents de la douane. Or, ces revendications ont fait l’objet d’un accord signé depuis 2016, et que l’ancien ministre des Finances Nizar Yaiche a promis de mettre en place, toujours selon ses dires. Les demandes concernent la restructuration de la douane et la reconnaissance des diplômes des agents.

Et de soutenir dans ce cadre que « tout dossier concernant les droits des agents de la douane est enterré », résultat des courses, les agents n’ont plus confiance ni dans le syndicat, ni dans le ministère des Finances.

Notons que dans le communiqué précité, le syndicat a appelé ses adhérents des régions ainsi que ses bases à rejoindre les sit-inneurs jusqu’à l’obtention d’une réponse favorable à l’ensemble de leurs revendications. Et de menacer d’escalade si leurs demandes ne sont pas satisfaites.

Le Syndicat unifié des agents de la douane tunisienne en a profité pour faire porter la totale responsabilité de ce qui pourrait arriver au ministère des Finances, vu la tension au sein de la corporation.

Notons que selon M. Habibi une réunion est prévue, ce mardi soir, avec le ministre de l’Economie, des Finances et du soutien à l’Investissement Ali Kooli.

I.N