Oussama Khlifi : Notre bloc est solide et ne se laisse pas influencer par les ragots !

Depuis plusieurs jours, une rumeur persistante concernant le parti de Nabil Karoui, Qalb Tounes, circule dans la sphère politique. On dit que le bloc parlementaire du parti est prêt à changer de président et on parle même d’une scission au sein du bloc.

Interrogé à ce propos, le président du bloc Qalb Tounes, Oussama Khlifi a affirmé, ce mardi 9 février 2021, qu’il n’en était rien et que ces rumeurs visaient, ni plus ni moins, à déstabiliser le bloc.

« Notre groupe est solide et ne se laissera pas influencer par ces mensonges et ces ragots qui ne datent pas d’aujourd'hui. Je dis à ceux pour qui cette scission est devenue une obsession, circulez il n y'a rien à voir chez Qalb Tounes ! » a-t-il lancé, dans une déclaration accordée à Business News.

M.B.Z