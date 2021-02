Résidence Costa en Front de Mer à Chott Meriem, Sousse : lancement des ventes

Se réveiller dans son nouvel appartement, marcher quelques pas et profiter de l’une des plus belles plages de la Tunisie, quoi de plus agréable! Siroter son thé sur une chaise longue pendants que les enfants construisent des châteaux de sable et se baignent dans la mer ou dans la piscine, c'est la vie à Costa!

Résidence Costa, c'est joindre l’utile à l’agréable avec un investissement immobilier protégeant votre épargne à long terme. Un emplacement de choix à Chott Meriem-Sousse près des aéroports en Enfidha et Monastir et du port marina El Kantaoui.

Cliquez ici pour plus d’infos. visionner une visite virtuelle du projet, consulter les plans des logements, faire des demandes de devis et chat en ligne avec le service clientèle de Costa.

La résidence se distingue par sa qualité de finition et son architecture vous offrant un choix de S+0, S+1, S+2 et S+3 (F1, F2, F3, F4) caractérisés par un design épuré et lumineux. Costa c'est le bonheur, le confort et la sécurité.

Commencer dès maintenant le processus pour devenir propriétaire en contactant le service clientèle qui se tient à votre disposition:

Fixe: +216 70 258 805

Mobile: (SMS, Whatsapp et Viber) +216 93 260 000

www.residencecosta.com

info@residencecosta.com