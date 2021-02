Hassouna Nasfi : La présidence n’a pas livré les noms des ministres refusés par Kaïs Saïed !

Le chef du bloc de la Réforme nationale, Hassouna Nasfi a assuré, ce vendredi 5 février 2021, dans une déclaration accordée à Business News, qu’une réunion a eu lieu, hier, entre le chef du gouvernement, Hichem Mechichi et les représentants des blocs parlementaires appuyant le gouvernement, précisant que la rencontre avait porté sur la situation générale dans le pays, mais surtout, sur le blocage concernant le remaniement ministériel et la prise de fonction des nouveaux ministres.

A lire également Noureddine Taboubi invite les nouveaux ministres « controversés » à se retirer

Hassouna Nasfi a indiqué qu’il s’agit de la réunion périodique entre le chef du gouvernement et les blocs parlementaires consacrée aux concertations et aux consultations habituelles, « Toutefois, nous nous sommes penchés sur la situation de blocage actuel et l’absence de prémices de solution. Nous sommes d’accord sur la nécessité de l’apaisement dans les circonstances actuelles. Toute forme d’escalade est inutile pour le moment. Ce n’est aucunement dans l’intérêt du pays ».

Par ailleurs, il a ajouté qu’une réunion était prévue entre le chef du gouvernement et le président de la République pour parvenir à une issue à la crise actuelle. « Aujourd’hui, nous réitérons notre soutien au gouvernement, mais il faut réfléchir aux mécanismes permettant de sauver le pays, et éviter une crise politique étouffante ».

A lire également Naoufel Saïed donne raison au président concernant le remaniement ministériel

Interrogé à propos de la solution envisagée par certaines parties préconisant le retrait des ministres suspectés de corruption, Hassouna Nasfi a affirmé que cette solution n’était pas envisageable dans la mesure où personne ne connaît pour le moment les noms des ministres faisant l’objet de réserves par le président de la République, « Même le chef du gouvernement ne connaît pas les noms des ministres concernés. Aucune position claire et officielle n’a été donnée par la présidence de la République, et toutes les données, nous les croisons sur les réseaux sociaux ou bien à travers les associations et les composantes de la société civile ».

A lire également Inlucc : Toutes les données à propos des ministres ont été fournies à Mechichi

S.H