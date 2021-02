Monastir : Le Parquet ouvre une enquête sur la torture d'un jeune détenu

Un jeune homme d’une vingtaine d’années, interpelé par la police pour son implication dans des actes de pillage, a été torturé par des agents de la sécurité intérieure à Monastir pendant sa garde à vue, a affirmé vendredi 5 février 2021 son avocat, Hédi Saddem.





« Lors de son interrogatoire, mon client a été agressé violemment et torturé, ce qui a entraîné l’ablation de son testicule. Sur ordre d’un médecin, il a été transféré à l’hôpital de Monastir où il s’est fait opérer en urgence et a perdu son testicule. Son état de santé physique et psychologique se détériore sachant qu’il est maintenu en prison », a révélé l’avocat au micro de Hamza Balloumi sur les ondes de Shems FM.

« Nous avons déposé une plainte auprès du procureur de la République afin de poursuivre en justice les deux agents, auteurs de l’agression », a confié Me Saddem en soulignant qu’une enquête a été ouverte à ce sujet et qu’après que les résultats du rapport médical soient connus, le Parquet va rendre sa décision.

I.M.