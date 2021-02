Noureddine Taboubi invite les nouveaux ministres « controversés » à se retirer

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a appelé, lors de son passage, ce vendredi 5 février 2021, sur les ondes d’Express FM, les nouveaux ministres suspectés de corruption à se retirer afin de mettre un terme à la situation de blocage.

Noureddine Taboubi a assuré que la position du président de la République est claire à ce sujet, estimant que le retrait des ministres suspectés de corruption pourrait résoudre la situation de blocage actuel. Il a considéré que plusieurs personnes feront primer la voix de la sagesse dans les circonstances actuelles.

Par ailleurs, le responsable syndical a estimé que le climat politique a fortement impacté la situation socioéconomique, soulignant la nécessité de rationaliser le discours politique et que la crédibilité de l’Etat est étroitement liée au respect de ses engagements.

Et d’ajouter que les réformes doivent être réalisées loin des surenchères et des tiraillements, attirant, tout de même l’attention, sur le climat malsain sur la scène nationale, notamment, en rapport avec la mainmise de certaines familles influentes qui monopolisent les plus hauts postes et les partis politiques.

