Dabchy, parmi les dix start-up choisies par Google For Startups Accelerator

C'est officiel, la start-up tunisienne Dabchy, a été désignée parmi les dix meilleures start-up de la région MENA par le premier accélérateur «Google For Startups Accelerator». Cette start-up est un site de vide-dressing sécurisé. Il s’agit, en effet, d’un marché de la mode entre pairs où les femmes peuvent acheter et vendre des vêtements neufs et d'occasion.

Sélectionnées parmi 500 start-up de la région, les dix projets choisis bénéficieront du monitoring et de l’accompagnement de cet accélérateur du géant américain. L’accélérateur cherche à travers ce mécanisme à identifier les « solutionneurs » de problèmes les plus innovants de la région.

Annoncé en octobre 2020 dans le cadre de l'initiative "Grow Stronger with Google", le programme virtuel de trois mois cible les startups technologiques, avec des critères basés sur plusieurs facteurs, y compris le problème qu'elles tentent de résoudre et comment elles créent de la valeur pour les utilisateurs.

S.H