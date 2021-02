Samia Abbou : Une décision vise à exclure Abir Moussi des réunions du bureau de l'ARP

La députée Attayar Samia Abbou a affirmé ce jeudi 4 février 2021 que l’élue PDL, Abir Moussi, avait été renvoyée et exclue de la réunion du bureau de l’assemblée des représentants du peuple (ARP).

Mme Abbou a également mis en garde contre une décision « dangereuse »visant à exclure Abir Moussi des réunions du bureau du Parlement.

Pour sa part, Abir Moussi a publié une vidéo dans laquelle elle a indiqué avoir été renvoyée de la réunion du bureau de l’ARP sous pression des élus Al Karama, soulignant qu’elle avait demandé d’inclure des points à l’ordre du jour avant que la séance soit levée par le président de l’ARP, Rached Ghannouchi.

La présidente du PDL diffusait en direct la réunion du bureau de l’ARP et a été interpelée sur ce point par les autres membres qui ont menacé de se retirer de la réunion. « Je vous avais prévenus, j’ai adressé une correspondance ce matin demandant que la réunion se tienne en direct ou qu’un huissier soit présent. Mon intégrité physique est menacée et mes droits sont bafoués. Je vous ai dit, dès le départ, que je diffusais la réunion en direct et si vous n’avez rien à cacher vous n’avez pas à avoir si peur. Nous ne parlons pas de secrets ici, quand vous commencerez à sanctionner ceux qui agressent les femmes, à ce moment-là venez nous parler de lois et de règlement intérieur! Donnez-nous des PV et des comptes rendus, afin que nous puissions nous protéger de vous » a répondu Abir Moussi.

L’élue du PDL a relevé l’anomalie que la réunion soit tenue à distance alors que les salles de l’Assemblée sont vides. « Ce dont nous débattons est public, les questions qui relèvent des forces armées sont publiées dans le Jort et n’ont rien de secret » a-t-elle poursuivi. Abir Moussi s’est vue couper son micro avant d’être complètement éjectée de la réunion.

