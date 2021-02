Comité de défense de Nabil Karoui : Le dossier est vide !

Sommes-nous dans une situation de déni de justice dans l’affaire de Nabil Karoui ? C’est ce que redoutent, sans l’avouer clairement, son épouse Salwa Smaoui et le comité de défense.

C'est aussi ce qu’explique implicitement le porte-parole du comité de défense Mondher Belhadj Ali, en soulignant que normalement on ne doit pas médiatiser une affaire en cours mais qu’il existe une cabale contre leur client, dont la culpalité aux yeux de l’opinion publique est avérée. M. Belhadj Ali assure que le comité veut permettre aux magistrats de statuer dans l’affaire en toute sérénité, sans aucune interférence, et que leur client bénéficie de la présomption d’innocence.

Ainsi, pour ses avocats, Nabil Karoui doit être relâché, le dossier étant vide de preuves, hormis d’un rapport d’expertise jugé « falsifié », d’où les dix plaintes déposées contre les experts.

Ainsi, les avocats réfutent les accusations de blanchiment d’argent et d’absence de réalité économique. Ils estiment qu’il s’agit d’une affaire politique par excellence et d'une liquidation politique de Nabil Karoui par ses adversaires, martelant que l’objet du délit "les fonds supposé blanchis" n'existe pas.

Et de souligner certains points : il n’y a pas de fonds qui ont quitté la Tunisie, mais au contraire des fonds qui sont entrés dans le pays. Il y a des agréments reçus au préalable par l’Etat et pas d’enrichissement illicite. Le comité relève aussi que Karoui paye ses impôts, ses loyers, les salaires, etc. et il a été contraint de vendre son domicile pour payer ses créanciers.

"Les partenaires sont implantés dans plusieurs pays et cotés sur plusieurs bourses étrangères, leurs états financiers sont audités souvent et aucune partie prenante n’a évoqué un blanchiment d’argent. La source des financements est connue et les fonds sont entrés légalement dans le pays. Le groupe disposant d’une vingtaine de sociétés", affirment les avocats.

Pour le comité de défense, le fait que le juge d’instruction demande une deuxième expertise, démontre qu’il doute du contenu du dossier. Ainsi, le comité dénombre plusieurs violations. En outre, il affirme ne pas comprendre comment le juge a confié la seconde expertise aux mêmes experts alors que leurs travaux sont mis en doute par la défense et qu’ils sont poursuivis en justice dans ce cadre.

Le comité relève qu'après que les avocats ont répondu point par point au rapport, le juge a confié le contre-rapport d’expertise aux experts pour y répondre : chose inhabituelle, notent-ils.

Pour eux, le rapport d’expertise ne peut être considéré comme une preuve forte et la lecture du rapport ne peut être considérée comme un interrogatoire. En plus, la défense n’a pas eu le temps de répondre à l’accusation et certains parlaient de l’arrestation de Nabil Karoui avant son audition par le juge d’instruction. D’ailleurs certains de ses avocats lui ont conseillé de ne pas s’y rendre, ce que le client a refusé catégoriquement étant convaincu de son innocence.

Le comité de défense estime que Nabil Karoui devait être relâché, les délais réglementaires étant achevés : le juge avait accordé dix jours aux experts pour réviser leur copie et ils ont demandé une rallonge de 15 jours, en gardant leur client en prison, ce que les avocats jugent anormal.

Le comité a évoqué une contre-expertise de Bernard Chaussegros qui blanchit leur client et qui estime que la procédure est en totale contradiction avec les us et coutumes du secteur de l’audiovisuel outre une lettre de ses partenaires adressée au chef du gouvernement où ces derniers rappellent que : « Les opérations ayant donné lieu au versement de ces fonds dans les sociétés Nessma Brodcast et Nessma Entertainment ainsi que toutes les opérations avec les sociétés liées Nessma SA et Karoui Luxe, ont été dûment autorisées selon les procédures internes rigoureuses et auditées par des commissaires aux comptes relevant de cabinets d’audit internationaux de renom, et ce dans la mesure où la société Mediaset Investment fait partie d’un groupe de sociétés cotées à la Bourse de Milan et la société Prima Tv est une société ayant pour actionnaire des investisseurs qui font qu’elle est régulièrement auditée. Par conséquent, aucune opération de versement de fonds dans Nessma Brodcast ou Nessma Entertainment ne pouvait être effectuée sans préalable vérification de son intérêt économique, de son support juridique et sa conformité aux procédures internes ».

Mondher Belhadj Ali a mis en garde des retombées de l’emprisonnement de leur client qui livre un mauvais message aux investisseurs étrangers.

Pour sa part, le membre de Qalb Tounes Yadh Elloumi a affirmé que le parti respecte la justice et que si les leaders du parti sont intervenus c’est pour répondre aux adversaires politiques qui ont diabolisé Nabil Karoui. Pour lui, la justice doit suivre son cours, sans intervention.

Salwa Smaoui a, quant à elle, livré un vibrant témoignage : « Mon destin est de militer et de défendre mon mari de l’injustice. J’aurais aimé être ici non pas pour parler de ça mais pour parler de solutions pour la Tunisie. (…) Je ne vais pas parler de la politique qui nous divise mais je vais faire appel aux droits de l’Homme qui nous unissent, de la présomption d’innocence et de procès équitable. Moi je suis convaincue que mon mari est innocent, car on a construit tout ça pas à pas ensemble. (…) Ces adversaires n’ont rien trouvé dans le dossier donc ils ont eu recours à la falsification de preuves ! ».

S’adressant aux magistrats, Mme Karoui a affirmé : « On croit toujours en vous ». Et d’ajouter : « Je ne veux pas recourir à la justice internationale », en rappelant le déni de justice statué par la cour de cassation en 2019 dans la même affaire.

