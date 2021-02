Kaïs Saïed en visite à l’Hôpital militaire : Le combat contre le terrorisme se poursuit !

Le président de la République Kaïs Saïed s’est rendu, ce jeudi 4 février 2021, à l’Hôpital militaire de Tunis où il a récité la Fatiha à la mémoire des martyrs de l'institution militaire, tombés la veille en défendant la nation.

A lire également Décès de quatre militaires suite à l’explosion d’une mine

Dans un discours commémoratif, le chef de l’Etat a salué le courage des héros de la Tunisie et leur persévérance dans la défense de la patrie et de la sûreté des Tunisiennes et Tunisiens face aux ennemis qui guettent le pays.

A lire également

Et de soutenir que cette perte ne fait qu’augmenter la détermination à affronter les criminels avec le même esprit combatif élevé, l’objectif étant de les contrer avec leurs commanditaires qui veulent porter atteinte à l'Etat tunisien.

Le président Saïed a souligné la volonté de continuer la bataille sur tous les fronts, exprimant la certitude de la victoire, en guise de condoléances pour la Tunisie et pour les martyrs. Il en a profité pour présenter ses sincères condoléances aux familles des martyrs pour cette grande perte. Une minute de silence a été observé par l’assistance à la mémoire des martyrs.

Etaient notamment présents le chef du gouvernement, le ministre de la Défense nationale, le directeur général de la santé militaire et un certain nombre de dirigeants, cadres et agents de l’institution militaire.

A lire également Identité des militaires tués dans l’explosion d’une mine

Pour rappeler cinq militaires sont décédés, mercredi 3 février courant : l’adjudant Mourad Fdaoui, blessé depuis le 14 janvier dernier dans les hauteurs du Kef par une mine artisanale ainsi que le lieutenant Sami Ouennassi, l’adjudant-chef Sayed Amari, le sergent-chef Ismaïl Kheriji et le caporal-chef Monom Dallaii tombés au mont Selta dans la délégation de Jelma Sidi Bouzid en poursuivant des terroristes.

I.N