La MSB de Tunis, deuxième école en Afrique disposant de programmes accrédités par l’EFMD

La Mediterranean School of Business (MSB), relevant de la South Mediterranean University (SMU), vient d’obtenir le renouvellement de l’accréditation internationale de son programme de Licence par l’EFMD (European Foundation for Management Development). La MSB fait ainsi de la Tunisie le 2ème pays en Afrique à avoir une école détenant cette prestigieuse accréditation et rejoint ainsi un groupe d’élite restreint de Business Schools dans le monde.

« Ce renouvellement constitue pour nous une reconnaissance internationale de la qualité de nos programmes. Cette réalisation a été possible grâce aux efforts continus de nos professeurs et de notre staff administratif qui sont engagés dans les processus d’amélioration continue » a déclaré à cette occasion Dr. Leïla Triki, Doyenne de la MSB,

« En effet, aussi bien la MSB que notre école d’ingénieurs MedTech sont engagés depuis leur création dans les processus d’accréditation internationale. Cette accréditation indique également que notre université grandit et se développe au sein d'une communauté mondiale de pairs qui continuent de viser l'excellence » a rajouté Pr. Mahmoud Triki, Président Fondateur de la South Mediterranean University.

L’accréditation de l’EFMD transmet un message clair d'excellence auprès des étudiants, des anciens élèves, des universités et entreprises partenaires et autres parties prenantes.

Etablie sur des indicateurs de performances strictes, l’attribution de l’accréditation de la MSB par l’EFMD est le résultat d’une évaluation poussée réalisée sur la base de documentations et de rapports. Elle résulte également de réunions organisées avec des membres du personnel, de professeurs, d'étudiants, d'anciens élèves et d'employeurs de diplômés de la MSB.