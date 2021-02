Faouzi Mehdi : Nous entamerons la vaccination mi-février !

La Tunisie a eu l’accord de principe pour la production du vaccin anti-Covid-19 développé par AstraZeneca à destination du continent africain, a annoncé ce lundi 1er février 2021 le ministre de la Santé Faouzi Mehdi.

Au micro de Wassim Ben Larbi dans son émission Expresso sur Express Fm, M. Mehdi a affirmé : « Nous avons contacté l’ambassadeur britannique et nous nous sommes mis d’accord sur le développement des industries biotechnologiques en Tunisie, en partenariat avec les Britanniques d’une part et un PPP avec le ministère de la Défense nationale, d’autre part, et qui démarrera avec la production en Tunisie du vaccin anti-Covid-19 développé par AstraZeneca pour l’Afrique.

Nous avons un accord de principe et des réunions sont prévues pour développer l’idée et sa mise en place dans les plus brefs délais ».

Le ministre a profité de son passage radiophonique pour revenir sur la situation sanitaire. Il a ainsi soutenu : « Nous sommes dans la quatrième phase de la propagation de la pandémie. Malheureusement, au mois de janvier nous avons enregistré le plus haut nombre de décès avec 1.920 décès. On a dépassé les 209.000 cas de contamination. Hier, on a enregistré 74 décès portant le nombre total à 6.754. Par ailleurs, 1.118 personnes contaminées résident dans les hôpitaux et cliniques, 422 se trouvent dans les services de réanimation qui subissent une pression énorme actuellement avec un taux d’occupation de 86% des lits de réanimation ».

Il a tenu à remercier, dans ce cadre, le corps médical et paramédical pour les efforts consentis. Et de rappeler aux citoyens : « Le vaccin arrive sous peu, il faut continuer à se protéger et à protéger vos familles ! »

En ce qui concerne le vaccin et la campagne de vaccination, Faouzi Mehdi a rappelé que dès son arrivée au ministère, une commission chargée d’étudier tous les vaccins disponibles sur le marché a été créée. Et dès que le laboratoire Pfizer a eu l’agrément aux Etats-Unis et en Europe, le ministère l’a contacté directement et a fait une commande de deux millions de doses qui ne seront disponibles qu’en avril 2021. Le laboratoire est prêt à doubler le nombre au besoin.

Il a noté aussi que la Tunisie fait partie de l’initiative Covax de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui bénéficie du soutien de plusieurs bailleurs de fonds dont la Banque mondiale, et qu’elle fait également partie de CDC Africa relevant de l’Union africaine, qui ressemble à l’initiative Covax et qui permettra à la Tunisie de bénéficier de prix préférentiels.

Selon lui, notre pays accédera à 2,4 millions de doses de vaccin Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, début mars. L’initiative Covax va nous envoyer le premier lot qui était de 50.000 doses et qui a presque doublé à 93.600 doses à mi-février selon les documents officiels reçus. En outre, 600.000 à un million d’autres doses nous parviendront graduellement dès mi-février. D’un autre côté, Pfizer commencera ses livraisons à partir de mars outre CDC Africa dont les livraisons sont aussi prévues en mars.

« Donc dès mi-février, nous entamerons les vaccinations selon les priorités mises en place », a-t-il souligné en précisant qu’en mars la Tunisie disposera de 1,1 million de doses de l’initiative Covax, 2,4 millions de doses de CDC Africa et 2 millions de doses Pfizer.

Outre Sputnik V qui a eu samedi dernier l'autorisation de mise sur le marché (AMM) des médicaments à usage humain et vétérinaire et dont les commandes se feront dans les semaines avenir.

Le ministre a assuré, en réponse à une question de l’animateur, que ces vaccins seront achetés par l’Etat, via un crédit de la Banque mondiale de 100 millions de dollars et le Fonds 1818. L’objectif étant la vaccination d’au moins 50% de la population.

I.N