Ayachi Zammel : La Tunisie a échoué dans sa stratégie d'obtention du vaccin contre le Covid-19 !

« La Tunisie a échoué dans sa stratégie pour l’obtention du vaccin contre le Covid-19». C’est ce qu’a indiqué clairement Ayachi Zammel, président de la commission de la santé à l’Assemble des représentants du peuple (ARP) lors de son intervention, ce matin du lundi 1er février 2021 sur les ondes de Shems FM.

Et d’ajouter que la responsabilité de cette négligence incombe, en premier lieu, au ministre de la Santé, Faouzi Mehdi avec qui même la commission parlementaire de la santé a trouvé les plus grandes difficultés pour communiquer et coordonner les actions.

M. Zammel a précisé, encore, que le premier arrivage des vaccins aura lieu, en principe, en Tunisie, le 15 février sous forme de 93 mille doses afin de procéder à une campagne de vaccination expérimentale touchant le personnel médical et paramédical exerçant dans les centres spécialisés dans le traitement des personnes atteintes du Coronavirus.

Après avoir insisté une nouvelle fois sur le rôle négatif du ministère de la Santé quant au retard enregistré dans le choix des vaccins à importer, l’invité a révélé que la Russie avait écrit aux services tunisiens de la santé mais sans recevoir la moindre réaction, alors que ce pays a commencé la commercialisation de son vaccin depuis le mois de novembre 2020.

Ayachi Zammel a conclu en exprimant son étonnement du fait que la Tunisie ait traité et interagi, uniquement, avec un seul laboratoire, à savoir Pfizer. C’est une interrogation à laquelle le ministère de la Santé devrait répondre.

Selon le ministère de la Santé, 74 décès ont été notifiés à la date du 30 janvier portant le nombre des victimes du Covid-19 à 6.754.

Actuellement, 2.118 personnes sont hospitalisées dont 422 en soins intensifs et 148 sous respirateurs.

