Mnihla : Manifestation de soutien à Kaïs Saïed

Des habitants d’El Mnihla, quartier de la résidence principale du président de la République Kaïs Saïed, ont manifesté ce dimanche 31 janvier 2021, pour affirmer leur soutien inconditionnel au chef de l’Etat.

Rassemblés devant son ancienne demeure à El Mnihla, les manifestants ont fait part de leur soutien inconditionnel et indéfectible à Kaïs Saïed et de leur opposition aux corrompus et à ceux qui veulent nuire au pays.

Cette manifestation intervient quelques jours après l’annonce de la présidence de la République faisant état d’une tentative d’empoisonnement du président. Cependant, le parquet a affirmé que les résultats d’expertises des unités scientifiques ont révélé l’absence de toutes substances nocives dans le courrier reçu par Carthage, et qui aurait causé un malaise à la cheffe du cabinet présidentielle, Nadia Akecha, à son ouverture.

S.H