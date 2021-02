Rached Ghannouchi attaque frontalement Kaïs Saïed

Le président du Parlement et chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi a ouvertement critiqué, le président de la République, Kaïs Saïed lors de son intervention hier sur la chaine Al Hadath, samedi 30 janvier 2021, via l'outil Zoom, à cause de son refus d’accepter la prestation de serment de certains ministres désignés lors du dernier remaniement ministériel.

Rached Ghannouchi indique en substance : « Aujourd’hui, le président de la République refuse d’accepter la prestation de serment de la nouvelle équipe gouvernementale, et du coup tout le remaniement. Ainsi, il croit avoir le droit d’accepter certains ministres et d’en refuser d’autres. Ceci revient à une confusion entre le régime parlementaire et celui présidentiel. Le régime parlementaire suppose un rôle symbolique du président de la République, et non un rôle constitutif. De ce fait, la composition ministérielle revient au parti au pouvoir et au chef du gouvernement ».

Rached Ghannouchi a poursuivi en assurant que : « Si certains ministres du gouvernement Mechichi ont été approuvés par l’assemblée alors qu’ils sont accusés de corruption, ceci revient au fait que ces accusations sont lancées d’une manière délibérée et que cette accusation n’est plus soumise à des règles définies. Quand on veut anéantir une personne, accusons-la de corruption. La corruption est un jugement rendu par la justice ou encore par le parlement. Or, rien n’a été prouvé contre ces personnes accusées, il s’agit de simples combines. Si nous laissons libre cours à ces accusations, aucune personne n’accepterait d’assumer une quelconque responsabilité », assure-t-il.

S.H