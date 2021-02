Avis à Manifestation d’Intérêt 01 - 2021

Ministère des Affaires Culturelles

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR LA PROMOTION DES FESTIVALS ET DES MANIFESTATIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES

Avis à Manifestation d’Intérêt 01 / 2021

A LA RECHERCHE DE partenariat et de sponsors

L’art et la culture servent les sociétés, en leur laissant un patrimoine grandiose, en leur permettant de développer leur créativité, de s’épanouir, de se distinguer et de transmettre leur savoir.

L’art et la culture attirent le tourisme, en procurant une image de marque à une ville voir en contribuant au développement des grandes villes.

Investir dans la culture, secteur porteur de sens, d’identité, de valeurs et d’enracinement rapporte au-delà du simple bénéfice économique.

Sous le slogan « Miser sur la culture pour un meilleur futur », l’Établissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA) propose de lancer un avis à manifestation d’intérêt pour solliciter la participation du Monde du Business et des Affaires dans le domaine de la Culture. On fait appel à des partenaires publics ou privés (sociétés bancaires, Assurances, sociétés privées industrielles ou commerciales, .. ) à participer à la promotion du secteur culturel via des contrats de partenariat ou de sponsoring au profit des festivités suivantes :

1) les Journées Musicales de Carthage (JMC)

2) les Journées Théâtrales de Carthage (JTC)

3) la Foire Internationale du Livre de Tunis

4) Festival International de Carthage

5) Autres manifestations spécifiques qui peuvent être initiées par l’ENPFMCA et/ou le(s) partenaire(s).

Les Termes Référence peuvent être retirés directement des services de l’ENPFMCA ou téléchargés du site web de l’ENPFMCA : http://www.enpfmca.gov.tn.

Les manifestations d’intérêt devront parvenir au plus tard le 26 Mars 2021 durant les heures de travail de L’Établissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA) par courrier électronique à l’adresse suivante : bdg@enpfmca.gov.tn ou par voie postale ou rapide-poste ou remise directement au bureau d’ordre central de l’ENPFMCA sis au : Cité de la Culture __ Avenue Mohamed V _ 1002 Tunis.

Le cachet du bureau d’ordre central de l’ENPFMCA faisant foi

Tout dossier parvenant en dehors du délai indiqué, sera rejeté.