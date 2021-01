Covid-19 - Nouvelles mesures pour les voyageurs à compter du 1er février

Le ministère de la Santé a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 25 janvier 2021, de nouvelles mesures concernant les voyageurs arrivant sur le sol tunisien qui seront appliquées à partir du 1er février.

Ainsi et pour éviter la propagation des nouvelles souches du virus, tous les vols vers le Royaume-Uni, le Brésil et l’Afrique du Sud restent suspendus et la liste sera mise à jour, précise le ministère.

Pour le reste des pays, le ministère précise que tous les voyageurs en provenance de l’étranger, et même ceux qui arrivent d’un court-séjour de moins de cinq jours, sont obligés de fournir un test RT-PCR négatif réalisé dans les 72 heures précédant leur voyage.

Ils sont aussi tenus d’observer un confinement obligatoire de sept jours, à leur charge, dans l’un des hôtels dédiés - dont la liste est consultable sur la page du ministère de la Santé – et de présenter à leur arrivée leur réservation et un voucher confirmant le paiement de leur séjour.

Les personnes qui sont placées en confinement obligatoire, devront réaliser, à leurs frais, un test RT-PCR au septième jour et pourront quitter l’hôtel s’il est négatif tout en se conformant au protocole sanitaire mis en place.

