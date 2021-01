L’UGTT appelle à la libération des mineurs et des blogueurs

L'Union tunisienne du travail (UGTT) a appelé, dans un communiqué publié ce lundi 25 janvier 2021 et signé par son secrétaire général Noureddine Taboubi, à la libération de tous les mineurs, les blogueurs ainsi que tous ceux qui ont été arrêtés et dont la culpabilité n’a pas été prouvée dans les accusations de vandalisme et pillage lors des dernières manifestations. Elle a réclamé en parallèle un procès équitable pour les autres.

Bien que condamnant les opérations de vandalisme qui ont touché des biens publics et privés au cours des dernières manifestations, la centrale syndicale a profité de l’occasion pour réitérer son soutien à toutes les manifestations sociales et populaires pacifiques et pour exprimer son refus du traitement oppressif réservé aux protestataires par les autorités. Et d’appeler le gouvernement à écouter les demandes du peuple, notamment celles des jeunes.

Le document précise que l'organisation rejette fermement la militarisation des rues et la restriction des libertés, et en premier lieu la liberté d'expression et le droit de manifester.

I.N