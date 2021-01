Une réunion houleuse du conseil de la sécurité

La réunion du conseil de la sécurité nationale, présidé aujourd’hui lundi 25 janvier 2021 par le président de la République, Kaïs Saïed, a été très tendue.

Des informations relayées par nos confrères d’Acharâa El Magharibi et confirmées à Business News par une source digne de foi présente au conseil, font état d’un débat houleux au sein du conseil aujourd’hui. Derrière les tensions, la présence, inédite, de la députée du bloc démocrate Samia Abbou, invitée par la présidence pour représenter le Parlement alors que Rached Ghannouchi lui-même était présent.

Les débats ont tourné notamment autour du remaniement ministériel décidé par Hichem Mechichi la semaine dernière et qui passera au vote du Parlement demain. Le chef de l’Etat Kaïs Saïed a ouvertement exprimé son mécontentement face à ce remaniement estimant qu’il n’a pas lieu d’être puisqu'il n'a même pas été validé par le conseil des ministres.

Parmi les présents, les deux anciens ministres remplacés par Hichem Mechichi Thouraya Jeribi, ministre chargée des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, et Mohamed Bousetta, ministre de la Justice. Les deux anciens ministres avaient demandé à Hichem Mechichi les raisons de leur remplacement et souligné qu'ils n'avaient pas été évalués à leurs postes avant d'être remerciés.

La même source explique que le chef du gouvernement Hichem Mechichi s’est trouvé dans une situation délicate ce qui a obligé le président du Parlement Rached Ghannouchi à demander la levée de la réunion.

R.B.H