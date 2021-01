Tunisie - A cause du Covid-19, baisse des exportations et importations en 2020

Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont été impactés par la crise du Covid-19. Ils ont enregistré, en volume sur l’ensemble de l’année 2020, à prix constant en comparaison avec un an auparavant, une baisse à l’export de 11,1% et à l’import de 14,8%. Au niveau des prix, on observe un repli de 0,7% pour les exportations (contre une baisse de 11,7% à prix courant) et de 4,6% pour les importations (contre une diminution de 18,7% à prix courant). C'est ce qu'indiquent les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS).

Hors énergie, les prix ont augmenté à l’export de (+1,3%) et à l’import de (+0,1%) et ce par rapport à l’année 2019.

S’agissant du mois de décembre 2020 et à prix constant, les importations ont augmenté en volume de 1% alors que les importations ont évolué en volume de 8,8%, en comparaison par rapport à un an auparavant. Les prix des produits échangés sont en repli de 6,1% au niveau des importations et de 0,7% au niveau des exportations.

Au cours de l’année 2020, la baisse en volume des exportations a touché la majorité des secteurs, essentiellement, le secteur des textiles, habillement et cuirs (-15,9%) et le secteur des industries mécaniques et électriques (-16,5%). Par ailleurs, les exportations du secteur de l’agriculture et agro-alimentaires et le secteur de l’énergie et lubrifiants ont augmenté, en volume, respectivement de (+20,3%) et de (+14,3%), et ce par rapport à l’ensemble de l’année 2019.

Concernant les importations, l’évolution en volume est marquée par une baisse au niveau de la majorité des secteurs, particulièrement le secteur des industries mécaniques et électriques (-20,9%), le secteur du textile, habillement et cuirs (- 15,6%), ainsi que le secteur des mines, phosphates et dérivés (-21%).

I.N (D’après communiqué)