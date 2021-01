Déchets trouvés à Raoued : Précisions du ministère des Affaires locales

Le ministère des Affaires locales et de l'Environnement a tenu, ce lundi 25 janvier 2021 dans un communiqué, à apporter certaines précisions sur l’affaire des déchets trouvés à Raoued (gouvernorat de l’Ariana) révélée le weekend dernier.

Le ministère a indiqué, dans ce cadre, que l'Agence nationale de gestion des déchets (Anged) avait été alertée, samedi 23 janvier 2021 vers 15h30, sur la présence de déchets de source inconnue à Raoued. Suite à quoi, le directeur régional de l’Anged et un expert en contrôle se sont rendus sur place immédiatement pour enquêter sur le sujet.

L’examen a permis de découvrir environ 400 kg de déchets déversée dans un sentier forestier derrière la carrière de pierre Ennayali ainsi que des quantités de plastique utilisé pour l’emballage de «barres d’aluminium» ainsi que des cartons divers;

Dans le cadre des recherches et investigations, réalisées en coordination avec les autorités régionales et locales et les services sécuritaires, l’expert a décidé de procéder à une nouvelle expertise des lieux le 24 janvier 2021, où il a découvert que tous les déchets avaient été brûlés au cours de la nuit. L’Anged a informé les autorités régionales et locales ainsi que les services de sécurité des méfaits. A noter que le Parquet avait ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire pour déterminer l’identité des contrevenants et prendre les sanctions nécessaires à leur encontre.

Le ministère des Affaires locales et de l'Environnement a affirmé avoir découvert l’identité de la société contrevenante, et qui est établie au gouvernorat de l’Ariana. Les services de l’Anged ont entrepris les procédures légales nécessaires à l’encontre de la société qui a jeté ces déchets industriels anarchiquement.

L’affaire demeure l’objet d’un suivi de la part du ministère des Affaires locales et de l'Environnement et de l’Anged, en coordination avec les autorités régionales ainsi que des services de sécurité.

I.N