Quatre gouvernorats touchés par des perturbations dans l'approvisionnement en eau potable

Des perturbations et des coupures dans l’approvisionnent en eau potable seront enregistrées dans certains quartiers appartenant à quatre gouvernorats (Tunis, Ben Arous, Nabeul et Zaghouan), suite à une panne survenue sur le canal principal de distribution de 1600 mm de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) ramenant l’eau de la station de traitement de Ghdir El Goulla, dans la banlieue Sud de Tunis, au niveau des travaux du RFR près du croisement Ben Dahha.

Ces perturbations commenceront à partir de midi, mardi 26 janvier 2021. Elles toucheront :

les zones hautes de Montfleury, El Ouardia 5, Cité Ennour, Cité Ibn Sina, El Mourouj 2, Djebel Jelloud et Sidi Fathallah, pour le gouvernorat de Tunis.

Toutes les délégations du gouvernorat de Ben Arous

La cité Seltene, la ville de Sliman et la ville Fondouk Jedid dans le gouvernorat de Nabeul

Djebel Oust dans le gouvernorat de Zaghouan

L’approvisionnement en eau potable reprendra, normalement, à partir de midi le jeudi 28 janvier 2021.

C’est ce qu’a annoncé la Sonede, ce lundi 4 janvier 2021, dans un communiqué, en notant que les travaux se poursuivront sans interruption, nuit et jour, le temps de l’intervention.

I.N