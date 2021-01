Nissaf Ben Alaya : Je n’ai pas assisté au cortège funèbre de feu Meherzia Laâbidi !

La porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya, a affirmé, ce lundi 25 janvier 2021, dans un post Facebook, qu’elle n'avait pas quitté son domicile et n'avait pas assisté au cortège funèbre de feu Meherzia Laâbidi, avec qui elle n’a pas de lien de parenté.

Et d’ajouter : « Je n'ai même pas rendu visite à ma famille, qui me manque énormément. Je n'ai pas assisté aux funérailles de certains membres de ma famille, en me suffisant de condoléances par téléphone ».

Mme Ben Alaya répondait aux informations relayées par Shems Fm, soutenant qu'elle avait participé aux funérailles de la défunte députée ce weekend.

« Il était plus approprié de vérifier les informations telles que dictées par le travail journalistique professionnel », en réclamant un droit de réponse et les excuses de la radio suite à ce qu’elle a considéré comme étant des attaques et de la diffamation proférés dans l’émission La Matinale de Hamza Belloumi.

« Cette pandémie nécessite les efforts de tous pour contrer la propagation du coronavirus ainsi que la limitation de la propagation de fausses informations. Je suis soucieuse de respecter les protocoles sanitaires !

J'appelle tous les Tunisiens à préserver leur santé et celle de leurs êtres chers. Je les appelle également à ne pas se laisser entraîner par des mensonges et de fausses informations qui pourraient porter atteinte à leur détermination », a-t-elle martelé, dans ce même staut.

I.N